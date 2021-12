Rui Costa diz que recursos enviados pelo governo federal não são suficientes para recuperar a Bahia

Governador fez um apelo para que o Executivo envie mais verbas ao Estado da Bahia

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rui Costa falou sobre verba federal enviada a Bahia



O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta terça-feira, 28, que os recursos enviados pelo governo federal para reconstruir as estradas do Estado não são suficientes. As fortes chuvas que atingiram a região deixaram 20 mortos e mais de 31 mil desabrigados. Além disso, 100 cidades estão em estado de emergência. O Executivo publicou uma medida provisória para enviar R$ 200 milhões aos locais afetados pelas tempestades. Deste valor, R$ 80 milhões foram destinados ao Nordeste. “Eu queria fazer um apelo porque não é possível recuperar as estradas federais com R$ 80 milhões para o Nordeste. R$ 80 bilhões não dá para recuperar a Bahia. Então eu faço um apelo por um aporte destinado ao Estado da Bahia”, declarou o governador. “A extensão de área e a população afetada aqui é muito maior e os baianos necessitam desse auxílio”, completou.