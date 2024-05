Chuvas chegam a Santa Catarina, causam estragos e deixam um morto

Fortes chuvas em Santa Catarina deixam um morto, feridos e desabrigados. Tornado também é registrado, causando estragos

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul chegaram na quinta-feira (2) a Santa Catarina, causando estragos e uma vítima fatal. A Defesa Civil do Estado confirmou a morte de um homem de 61 anos, encontrado sem vida dentro de um veículo, que foi arrastado pelas águas do rio Capelinha, em Ipira. Uma pessoa ficou ferida em Caçador e 155 pessoas tiveram que deixar suas casas, sendo que 26 delas ficaram desabrigadas. Os municípios de Araranguá, Praia Grande e São João do Sul decretaram situação de emergência, e até o momento, 33 cidades registraram ocorrências relacionadas às chuvas. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um comunicado informando que um tornado foi registrado entre os municípios de Ponte Serrada e Passos Maia, no oeste do Estado, na tarde de quinta (2). Não houve registro de feridos. O tornado atingiu uma área de terra próxima à SC-350.

Segundo a nota meteorológica, as tempestades foram causadas pela combinação de uma frente fria na região sul do Brasil com o fluxo de calor e umidade vindo do norte do país. As fortes chuvas já afetam o Rio Grande do Sul desde segunda-feira, resultando na morte de 31 pessoas devido às tempestades.

