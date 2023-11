Chuvas deixam mais de 13 mil desalojados no RS; SC é atingida por quinto tornado

Pelo menos sete pessoas morreram em decorrências do temporais no Sul do país

Divulgação/Defesa Civil de Santa Catarina Tornado destrói casa em Santa Catarina



As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no último final de semana causaram prejuízos em 158 municípios e deixaram 13.264 desalojados. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 20, pela Defesa Civil. Ainda segundo o órgão, o temporal causou a morte quatro pessoas e deixou 63 feridos. São 3.373 desabrigados e mais 227 mil pessoas afetadas diretamente pelos temporais. No último sábado, em Gramado, mulheres morreram após o desabamento de uma casa. Outras duas pessoas conseguiram sobreviver. As vítimas são Elisabeta Maria Benisch Ponath, de 51 anos, e a mãe dela, Lidowina Lehnen, de 86. Neste domingo, 19, equipes da Companhia Especial de Busca e Salvamento (Cebs) de Porto Alegre encontraram o corpo de Luis Antônio Martins. A vítima foi localizada a 13 metros de profundidade no Rio da Prata, em Vila Flores. O homem teve o veículo levado pela correnteza ao tentar atravessar as águas. Ele estava acompanhado de outros dois homens, que conseguiram sobreviver. A outra morte foi registrada em Giruá. Um outro caso, em Coqueiros do Sul, havia sido registrado como morte em decorrência de eventos climáticos. Tatiane Pazinato foi encontrada sem vida no Rio Turvo. Ela era uma das ocupantes de um veículo que caiu dentro do rio, aparentemente arrastado pela correnteza. A mulher estava acompanhada de um homem e uma criança de dois anos, que estão desparecidos. No entanto, a ocorrência foi classificada como acidente de trânsito, segundo a Defesa Civil.

A população de Santa Catarina também sofre com as chuvas. Nesta segunda-feira, 20, a Defesa Civil confirmou que o Estado foi atingido pelo quinto tornado só neste mês. O fenômeno ocorreu na madrugada do último sábado, 18, por volta das 02h, e provocou danos em Balneário Gaivota e Sombrio. “Este temporal esteve associado à formação de uma frente fria, o aprofundamento de um sistema de baixa pressão no Paraguai e o intenso fluxo de calor e umidade provenientes da região amazônica, sistemas que favoreceram o desenvolvimento de intensas tempestades sobre Santa Catarina entre a sexta-feira, 17, e o sábado”, explicou o órgão. O primeiro ocorreu no dia 06, em Cunha Porã (Região Oeste), o segundo no dia 11 em Tubarão, no Litoral Sul, o terceiro ocorreu no dia 16 em Itá (Meio-Oeste) e o quarto, no dia 18, pela manhã em Urupema no Planalto Sul. Segundo a Defesa Civil, um novo núcleo de chuva se aproxima e pode trazer até 150 milímetros de precipitação para o Alto Vale do Itajaí entre quarta, 22, e quinta-feira, 23, por isso a orientação é que as famílias tenham cautela na volta para casa e só retornem para locais realmente seguros. “Sabemos que todos querem voltar o mais rápido possível, mas precisamos fazer isso com segurança e seguindo a recomendação dos órgãos oficiais”, alerta. Desde o dia 14 de novembro, pelo menos 67 municípios registraram algum tipo de ocorrência. Até o momento, três mortes foram registradas no Estado em decorrência das chuvas.