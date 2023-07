Chuvas em Alagoas e Pernambuco invadem casas, deixam um morto e atingem mais de 25 mil pessoas

Uma pessoa faleceu no município de Joaquim Gomes; mais de 21 mil pessoas estão dasalojadas

Wellington Alves/Secom Marechal Deodoro/Divulgação Enchente no Município de Marechal Deodoro, em Alagoas



Uma pessoa morreu e outras 21 mil estão desalojadas devido às grandes chuvas que ocorrem em Alagoas e Pernambuco. Ao todo, mais 25 mil pessoas foram afetadas pela enchente. O governo de Alagoas incluiu a capital, Maceió, na lista de cidades em situação de emergência, de acordo com a edição do Diário Oficial divulgado nesta segunda-feira, 10. Ao total, são 42 municípios nessa situação nos dois Estados. “Considerando os impactos decorrentes do aumento das precipitações ocasionando danos humanos, materiais e ambientais, assim como os prejuízos públicos e prejuízos privados”, afirma o decreto alagoano que tem validade de 180 dias.