Reformas e melhorias em unidades da rede estadual beneficiam 239 mil alunos e geram 4,8 mil empregos

Daniel Guimarães/EducaçãoSP Creche Escola em Guaratinguetá, interior de São Paulo



Ao longo do primeiro semestre de 2023, a gestão estadual de São Paulo entregou 14 creches à população. As inaugurações, por meio do programa Creche Escola, geraram 1,8 mil novas vagas, sob investimento de R$ 26,3 milhões. Além disso, 399 obras de revitalização escolar estão em andamento, com investimento de R$ 322,1 milhões. Essas ações beneficiam cerca de 239 mil alunos, além de servidores e comunidade escolar. As obras ainda geraram 4,8 mil empregos. Os maiores investimentos em melhoria foram feitos em obras de acessibilidade, reformas de banheiros e cozinhas, cobertura de quadras e manutenções periódicas. Somente em junho, foram 66 reformas concluídas, totalizando um investimento superior a R$ 52 milhões, com 44,6 mil alunos atendidos e 815 empregos gerados.

Além das revitalizações feitas diretamente pela Secretaria da Educação, estão em andamento outras 50 obras em escolas estaduais, 132 em creches e 4 em escolas municipais por meio do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo, programa de parceria com os municípios para transferências de recursos. Nos primeiros seis meses da atual gestão, o Governo de São Paulo investiu R$ 84 milhões em melhorias de infraestrutura escolar, acessibilidade, cobertura de quadras e manutenção em geral por meio de programas de cooperação Estado-Município. Em andamento ou com termos assinados pelo Estado, são 50 obras de investimento em escolas estaduais, 132 obras de investimento em creches e quatro obras de investimento em escolas municipais. A Secretaria da Educação ainda entregou 231 ônibus escolares nesta gestão, com aporte estadual de R$ 62,9 milhões.