Chuvas em São Paulo deixam quatro pontos de alagamento intransitáveis

Todas as áreas da capital paulista ficaram em estado de atenção durante a tarde, mas próximas horas não devem ter novas pancadas de chuva

ANANDA MIGLIANO ESTADÃO CONTEÚDO O CGE indicou um ponto de alagamento no Ipiranga e três na região da Sé



As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na tarde deste domingo, 10, deixaram quatro regiões em estado de alerta para inundações: o Campo Limpo, o Ipiranga, o Jaçanã e a Penha. Às 15h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) também indicava um ponto de alagamento intransitável no Ipiranga, na Avenida Teresa Cristina, e três pontos na Sé, na Avenida do Estado, na Rua Pedra Azul e na Rua Presidente Batista Pereira. Outras vias chegaram a ficar cheias d’água, mas já estão com a situação normalizada, de acordo com o órgão de monitoramento da Prefeitura de São Paulo. Ainda assim, das 12h25 às 16h40, toda a capital paulista permaneceu em estado de atenção.

Às 16h40, o CGE informou através de um aviso que “as áreas de instabilidade formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade que provocaram chuva com moderada a forte intensidade na capital paulista perderam intensidade e se afastaram para os municípios ao norte e ao leste da Grande São Paulo”. Os meteorologistas da entidade afirmam que o tempo deve continuar instável nas próximas horas, mas sem “expectativa de chuvas significativas”.