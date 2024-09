Chuvas intensas no Rio Grande do Sul obrigam mais de 700 pessoas a deixarem suas residências

Número de desalojados e desabrigados aumentou drasticamente, quase triplicando em apenas 24 horas, passando de 270 para 716

O Rio Grande do Sul enfrenta um dia marcado por intensas chuvas, resultando na evacuação de 716 pessoas de suas residências. De acordo com informações da Defesa Civil do estado, 52 municípios já reportaram danos significativos devido às condições climáticas adversas. O número de desalojados e desabrigados aumentou drasticamente, quase triplicando em apenas 24 horas, passando de 270 para 716. Atualmente, onze cidades estão lidando com a situação de moradores fora de suas casas. Entre elas, Bagé registra 26 desalojados, enquanto Barão do Triunfo tem 2. Camaquã é uma das mais afetadas, com 60 desalojados, e Cerrito e Cristal apresentam 24 desabrigados cada. Dom Feliciano, Bom Pedrito, Pedro Osório, Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul também enfrentam desafios semelhantes.

A madrugada trouxe chuvas ainda mais fortes, e a previsão é de que a situação crítica persista ao longo do dia, especialmente nas regiões oeste, leste e central do estado. A Defesa Civil alerta que mais de 16 mil pessoas já foram impactadas pelas chuvas, o que agrava a situação de emergência em várias localidades. As autoridades locais estão mobilizadas para atender as necessidades das pessoas afetadas e minimizar os danos. A população é orientada a seguir as recomendações de segurança e a se manter informada sobre as condições climáticas, que continuam a ser monitoradas de perto.

