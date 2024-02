Havaí registra forte terremoto de 5,7 de magnitude

Arquipélago é conhecido por ter intensa atividade sísmica

Pixabay Arquipelágo paradisíaco é conhecido por ter terrmotos frequentes



O arquipélago do Havaí, nos Estados Unidos, registrou um forte terremoto de magnitude 5,7 nesta sexta-feira, 9, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do tremor foi localizado a 4km do noroeste de Pahala, principal ilha do arquipélago. O tremor foi sentido por volta da 17h (horário de Brasília). Moradores relataram que quadros caíram das paredes e outros objetos saíram do lugar. Ainda não há informações sobre feridos. Pahala, no sul da ilha, tem uma população estimada em cerca de 1.600 pessoas e está a 274 metros acima do nível do mar. O lcoal é um destino turístico atrativo com lojas, restaurantes e vistas paradisíacas. O Havaí é conhecido por intensa atividade sísmica e, além de ter terremotos com frequência, suas ilhas abrigam seis vulcões ativos, entre eles o Mauna Loa, que entrou em erupção recentemente.

*Com informações da Agence France-Presse