Ciclistas fazem protesto em São Paulo após morte de colega atropelado

Rafael Toffoli, de 45 anos, morreu no último dia 18; motorista estava embriagado e fugiu sem prestar socorro

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ciclistas pedem justiça por Rafael



Um grupo de ciclistas se reuniu na Avenida Paulista neste domingo, 25, para pedir justiça por Rafael Toffoli, que morreu atropelado no último dia 18, na Rodovia dos Imigrantes. Os manifestantes começaram a concentração no MASP e pedalaram por outros bairros de São Paulo. Alguns usavam camisetas com a foto de Rafael e máscaras com a palavra “justiça”. Ele tinha 45 anos e estava pedalando no acostamento da rodovia com um grupo de ciclistas quando foi atropelado por um carro. Rafael morreu no local. O motorista, que estava embriagado, fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado pela polícia e preso em flagrante.