Prefeito de SP diz que data de vacinação de pessoas com 28 anos não está confirmada

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a data de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 28 anos ainda não está confirmada. A imunização desta faixa etária estava prevista para quinta, 29 e sexta-feira, 30. Nunes disse que houve um desentendimento da própria prefeitura em relação à quantidade de doses disponíveis. “Eu havia anunciado que nós faríamos na quinta e sexta 28 anos. Estou retirando essa confirmação. A gente tinha um diálogo com o Estado que, aparentemente, nós, prefeitura interpretamos mal com relação às doses”, declarou. “A gente vai trabalhar até quarta-feira para ver se consegue junto com o Estado articular para retomar”, completou. A vacinação para pessoas de 29 anos na terça, 27, e quarta-feira, 28, foi mantida.