Prefeito de cidade do Rio Grande do Sul pede que população abandone suas casas: ‘Vamos pensar nas vidas’

João Marcos Bassani, chefe do Executivo de Maquiné, pediu para que a população saia de casa e relatou que a situação no centro do município está complicada por causa do alto nível da água

Reprodução/Twitter @metsul Até o momento, a prefeitura de Maquiné não divulgou relatório com danos causados pelas chuvas



O ciclone que atinge o Sul do Brasil já deixou grandes estragos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O governador do RS, Eduardo Leite, confirmou a primeira morte causada pelas chuvas na cidade de São Leopoldo. Além disso, duas pessoas estão desaparecidas. Foram registradas fortes chuvas, deslizamentos de terra e inundações em várias cidades dos dois Estados. A situação no município de Maquiné, no oeste do Rio Grande do Sul, chegou a níveis tão preocupantes que o prefeito da cidade, João Marcos Bassani, utilizou as redes sociais para pedir que a população deixe suas casas. “Eu vou pedir a todos assim, ó, saiam das suas casas! Está enchendo! Não passa mais. No centro de Maquiné, a gente não está conseguindo sair de caminhão, não conseguimos chegar. O centro da cidade está tomado de água. O centro da cidade nunca esteve assim, pelo menos na história recente. A previsão se confirmou”, disse Bassani. Em seguida, o chefe do Executivo local completou: “Tem que sair! Saiam das suas casas! Bem materiais, a gente recupera. Saiam! Vamos agora pensar nas vidas”. Nas redes sociais, a gestão municipal confirmou a suspensão das aulas na rede municipal. Até o momento, a prefeitura não divulgou um boletim com os danos registrados na cidade.