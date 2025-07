Ciclone extratropical deixa mais de 340 mil endereços sem luz no RS

As cidades mais impactadas são Porto Alegre, Capão da Canoa, Viamão e Osório que concentram a maior parte das interrupções

A passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (28) afetou o fornecimento de energia elétrica e 346 mil clientes estão sem luz na área de concessão da CEEE Equatorial. As cidades mais impactadas são Porto Alegre, Capão da Canoa, Viamão e Osório que concentram a maior parte das interrupções. Em algumas regiões foram registrados ventos de mais de 102 km/h.

A CEEE Equatorial informou que equipes estão mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia elétrica nas áreas mais afetadas, atuando em “regime de alerta máximo”. “A distribuidora reforça que os trabalhos seguem de forma ininterrupta, com foco nas regiões com maior número de ocorrências”, diz, em nota.

Segundo a MetSul Meteorologia, a previsão indica que as rajadas de vento devem persistir, embora menos intensas e gradualmente menos frequentes, podendo dificultar o trabalho das equipes em campo que atuam nos reparos na rede.

Conforme a Defesa Civil, as rajadas mais fortes foram sentidas nos municípios de Canguçu, (101,9 km/h), Mostardas (78,9 km/h), Pinheiro Machado (78,1 km/h), Encruzilhada do Sul (76,3 km/h), Vacaria e Capão do Leão (76,0 km/h). Outras 12 cidades tiveram ventos acima dos 60 km/h, sendo a capital, uma delas. De acordo com os registros da Defesa Civil, a velocidade dos ventos registrada em Porto Alegre foi de 64,8 km/h).

Os maiores acumulados de chuvas foram registrados nas cidade de Canguçu (87,8 mm), Pelotas (71,6 mm), Condor (71,2 mm), Pedro Osório (70 mm) e Rio Grande (69,9 mm). Os dados correspondem à última atualização da Defesa Civil, feita ao meio-dia desta segunda.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou no final de semana sobre a atuação de um ciclone extratropical sobre o oceano, o que favoreceria a ocorrência de chuva moderada sobre a metade leste do Estado nesta segunda. Os municípios que ficam no litoral são os mais atingidos. “Os ventos serão fortes, com rajadas entre 80 e 100 km/h nas regiões Sul, Campanha, Costa Doce, RMPOA (Região Metropolitana de Porto Alegre), Nordeste. Já no Litoral Médio e Norte as rajadas serão mais intensas, podendo superar os 100 km/h”, disse a Defesa Civil. “Nas demais regiões, ficam entre 50 e 80 km/h. Há condição de ressaca e agitação marítima na costa gaúcha”, acrescentou o órgão.

Previsão para os próximos dias

Na capital Porto Alegre, na terça-feira (29), o tempo firme predomina, com sol entre nuvens ao longo do dia. A manhã será gelada, com mínima prevista de 7°C, e à tarde deve alcançar os 15°C. Os ventos sopram de Oeste a Sudoeste, com rajadas que podem passar dos 40 quilômetros por hora. Não há previsão de chuva.

A quarta-feira (30) começa com nevoeiro, mas logo o sol deve predominar. Os ventos sopram de Leste com intensidade fraca, de 5 quilômetros por hora. A temperatura varia entre 7°C e 17°C, e não há condição para chuva.

Na quinta-feira (31), o tempo segue estável, com predomínio de sol durante todo o dia. As temperaturas devem oscilar entre 8°C e 22°C, e os ventos sopram de Leste com intensidade média de 6 quilômetros por hora.

Encerrando a semana, a sexta-feira (1) será ensolarada, com temperatura mínima de 11°C e máxima prevista de 23°C. Os ventos seguem de Leste com intensidade moderada. Não há previsão de chuva para nenhuma região da cidade.

