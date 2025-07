Filho confessa ter matado a própria mãe após discussão devido a dívida de apostas

Em um momento de surto, Matteos França enforcou Soraya Bomfim e, posteriormente, transportou o corpo para um local afastado; ele tentou simular a busca, visitando hospitais e acionando a polícia

Reprodução/Redes Sociais Matteo França em viagem com a mãe. a professora Soraya Tatiana Bomfim



Um crime brutal abalou a região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, quando a Polícia Civil decretou a prisão preventiva de Matteos França. Ele confessou ter assassinado sua própria mãe, Soraya Tatiana Bomfim, durante uma discussão acalorada. O crime ocorreu em 18 de julho, e o corpo da vítima foi encontrado dois dias depois em Vespasiano. A motivação do crime estaria ligada a dívidas de jogos online, que teriam levado Matteos a um estado de desespero.

Durante a audiência de custódia realizada no domingo, Matteos admitiu que a discussão com a mãe foi desencadeada por questões financeiras. Ele acumulava dívidas significativas devido a jogos e empréstimos consignados. Em um momento de surto, Matteos enforcou a mãe e, posteriormente, transportou o corpo no carro dela para um local afastado. A delegada Ana Paula Rodrigues de Oliveira, responsável pela investigação, afirmou que não há indícios de envolvimento de terceiros no crime.

Após o assassinato, o suspeito tentou simular a busca pela mãe, visitando hospitais e acionando a polícia. Ele foi preso na casa do pai na última sexta-feira e não ofereceu resistência. Matteos, formado em relações públicas, trabalhava como assessor de comunicação estratégica na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, mas foi exonerado após a confissão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O caso gerou grande comoção na comunidade e chamou a atenção das autoridades locais. O governador Romeu Zema elogiou a atuação da Polícia Civil na elucidação do caso, destacando a importância de uma investigação rápida e eficiente para trazer justiça à vítima e sua família.

*Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA|