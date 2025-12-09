Ciclone extratropical deixa o Sul do país em alerta vermelho

Previsão indica um agravamento nos acumulados de chuva que podem ultrapassar 60 mm em uma hora ou mais de 100 mm ao longo do dia

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Inmet recomenda que, diante do alerta vermelho, a população desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia



A região Sul do País está em alerta máximo nesta terça-feira (9), devido à chegada de um ciclone extratropical combinado com uma frente fria, que traz chuvas intensas, ventos fortes e risco de granizo, afetando áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é válido até às 23h59 e aponta para “grande perigo”. A previsão indica um agravamento nos acumulados de chuva que podem ultrapassar 60 mm em uma hora ou mais de 100 mm ao longo do dia. Também há chance de granizo e rajadas de vento superiores a 100 km/h.

Conforme o Inmet, as condições oferecem alto risco de danos a edificações, interrupção no fornecimento de energia, prejuízos a plantações, queda de árvores, alagamentos e impactos no transporte rodoviário. O mau tempo está associado à formação de um ciclone extratropical combinado à chegada de uma frente fria. O sistema deve atuar com forte intensidade, favorecendo a presença de nuvens carregadas e tempestades.

As áreas afetadas abrangem diversas regiões dos três Estados do Sul incluindo zonas metropolitanas, centrais, norte, noroeste, sudoeste, sudeste, oeste e serrana, como o Vale do Itajaí, a metropolitana de Curitiba e a metropolitana de Porto Alegre.

O Inmet recomenda que, diante do alerta vermelho, a população desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de enchentes ou enxurradas, proteja documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Caso a situação de grande perigo se confirme, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre.

Impactos em São Paulo e outros Estados

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as últimas imagens do satélite GOES-19 mostram o sistema de baixa pressão atuando sobre o Rio Grande do Sul, favorecendo a ocorrência de chuvas fortes em algumas regiões já na manhã desta terça-feira. Ao longo do dia, o sistema tende a se deslocar para o oceano, dando origem ao ciclone extratropical.

Em razão da condição climática, a terça-feira amanheceu bastante chuvosa na cidade de São Paulo. Na segunda-feira, já foram registrados transtornos em razão das precipitações que continuam atingindo a capital nesta terça. São esperadas precipitações fortes com intensas rajadas de vento entre 60km/h e 70km/h, principalmente no período da tarde.

Segundo a Climatempo, a combinação do ciclone com a frente fria gera muitas áreas de instabilidade que espalham nuvens carregadas, com potencial para provocar chuva forte em pouco tempo, muitos raios e ventania nos Estados da região Sul do Brasil, em parte do Sudeste e também do Centro-Oeste.

Além dos três Estados do Sul e de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na região Sudeste, e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, também podem ser impactados. Para essas localidades, porém, não há alerta vermelho do Inmet.

“Embora o processo de formação do ciclone extratropical e da frente fria estimule ventos fortes e temporais em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, este ciclone extratropical não vai passar sobre nenhuma área destas regiões”, reforça a Climatempo.

Afastamento do ciclone extratropical

Os impactos deste sistema serão sentidos em áreas do centro-sul do Brasil ao menos até quinta-feira (11). “No decorrer da madrugada e manhã de quarta-feira, o centro do ciclone deve alcançar o mar, no litoral do Rio Grande do Sul, movimentando-se para alto-mar. Durante a quinta-feira, o ciclone extratropical deve avançar cada vez em alto-mar, afastando-se do Sul do Brasil”, estima a Climatempo.

*Com informações do Estadão Conteúdo