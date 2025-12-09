Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Ministério da Justiça lança site com foragidos mais procurados do país

Ministério da Justiça lança site com foragidos mais procurados do país

Lista possui 216 nomes de criminosos de alta periculosidade; cada unidade da Federação indicou oito alvos prioritários com base em uma matriz de risco

  • Por Jovem Pan
  • 09/12/2025 10h39
  • BlueSky
Divulgação / Ministério da Justiça Ministério da Justiça lança site com foragidos mais procurados do país Ministério da Justiça lança site com foragidos mais procurados do país

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou nesta segunda-feira (8) o site ‪gov.br/captura‬, que disponibiliza a lista dos 216 foragidos mais procurados do país. Cada unidade da Federação indicou oito alvos prioritários com base em uma matriz de risco, que avaliou aspectos como gravidade e natureza do crime cometido, vinculação com organizações criminosas, existência de múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual.

“A implementação da lista representa um esforço conjunto entre as esferas federal e estadual para aprimorar a segurança pública e combater de forma mais eficaz as organizações criminosas no Brasil“, diz o ministério, em nota.

A iniciativa também possibilita o intercâmbio de informações entre os estados e estimula a colaboração direta da população. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 190 e 197.

O site faz parte do Programa Captura, uma ação de articulação nacional voltada à identificação, à localização e à prisão de criminosos considerados de alta periculosidade. O ministério informou que irá instalar uma célula operacional do Programa Captura no estado do Rio de Janeiro.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“A medida responde à constatação de que criminosos de diferentes regiões do Brasil frequentemente se ocultam em áreas do estado fluminense. A nova estrutura permitirá apoio direto às polícias estaduais e maior agilidade na troca de informações para a localização de foragidos”, explica a pasta.

*Com informações da Agência Brasil
Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Casal é executado a tiros e bebê fica ferido em ataque na Avenida Brasil
PF desarticula esquema bilionário de lavagem de dinheiro com criptoativos no DF
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >