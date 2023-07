Criança morre baleada durante operação da PM no RJ

Vítima tinha apenas 10 anos e estava indo para escola, no bairro Inoã, em Maricá; polícia afirma que equipes do do 12º BPM (Niterói) foram atacadas por criminosos

Reprodução/Google Street View Caso ocorreu em Maricá, Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feir



Uma criança de 11 anos morreu durante uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), no bairro Inoã, em Maricá, nesta quarta-feira, 11. A vítima, identificada pela Prefeitura como Djalma de Azevedo Clemente, foi atingida do lado de fora de um conjunto habitacional. O menino estava uniformizado e perdeu a vida quando ia para a escola. Ele cursava o 6º ano na Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro. A cidade divulgou uma nota de pesar. “Nossa solidariedade e amigos que sofrem com a perda precoce do Djalma, além de toda a equipe e professores da escola”, disse a Prefeitura. O prefeito do município, Fabiano Horta, disse que o episódio não ficará impune. “Não vamos deixar que esse crime fique impune, nem que tragédias como essa, incomuns na nossa cidade, sejam naturalizadas”, escreveu em uma rede social.

Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar, baseada em informações de policiais militares que participaram da ocorrência, equipes do 12º BPM (Niterói) realizavam policiamento quando foram atacadas por criminosos armados nas proximidades de um condomínio na Estrada do Bosque Fundo. Depois do confronto, a pasta informou que os policiais encontraram o menino atingido e já sem vida. Segundo o órgão, a viatura da corporação também foi atingida por disparos de criminosos, que fugiram. De acordo com o órgão, a área foi isolada para o trabalho da perícia. Ainda de acordo com a pasta, s policiais da ocorrência estavam com as câmeras operacionais portáteis e as imagens serão enviadas à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A Corregedoria Geral de Polícia Militar segue acompanhando o caso. Moradores da região tentaram atear fogo em objetos e interditar vias da região, segundo informou a pasta. “Equipes do 12º BPM atuam para dispersar a mobilização e estabilizar o local”, disse.