Na Bahia, Lula anuncia primeira obra do Novo PAC e pede ‘hora extra’ para ferrovia ser finalizada no seu mandato

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste abrangem a construção de trecho de 537 km

Ricardo Stuckert/PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de início das obras do Lote 1F do Trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o início da primeira etapa de obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, com a construção de trecho de 537 km para ligar as cidades de Caetité e Ilhéus, na Bahia. A construção anunciada nesta segunda-feira, 3, será o 1º projeto do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e passará por 19 municípios, sendo comandada pela Bahia Mineração (BAMIM), que arrematou a concessão da obra em leilão. A expectativa é a primeira etapa seja entregue em 2027. No entanto, o presidente pediu celeridade para as obras. “Vocês têm que entregar a ferrovia antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam um pouco de hora extra, trabalhem no final de semana, se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo. Senão, a gente corre o risco de uma outra ‘coisa ruim’ voltar nesse país, e ela ficar parada outra vez, então vamos tratar de inaugurar logo”, afirmou Lula, durante cerimônia nesta segunda. Também presente no evento, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é ex-governador da Bahia, afirmou que o governo federal será responsável por construir o trecho que vai ligar o Estado baiano ao Goiás. “Até Caetité será tocado neste contrato de concessão pela Bamin. E de Caetité até Mara Rosa, em Goiás, nós vamos tocar dentro do projeto do PAC”, disse o ministro. Também estiveram no evento os ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional do Brasil); Renan Filho (Transportes); Márcio França (Portos e Aeroportos); Alexandre Silveira (Minas e Energia); Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária); e Marcio Macedo (Secretaria-Geral).