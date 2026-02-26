Ciclone subtropical deve atingir Minas Gerais no fim de semana

Solo encharcado e a previsão de continuidade das chuvas mantêm o sinal de alerta máximo na Zona da Mata mineira

Reprodução/JovemPanNews Fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira desde o início da semana



As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira desde o início da semana deixaram um rastro de destruição e um balanço trágico de vítimas. Segundo o último levantamento divulgado nesta quinta-feira (26), a região contabiliza 62 mortes confirmadas, sendo 56 em Juiz de Fora e seis no município de Ubá.

Alerta da Defesa Civil

O solo encharcado e a previsão de continuidade das chuvas mantêm o sinal de alerta máximo. Na quarta-feira (25), Juiz de Fora registrou cerca de 100 mm de precipitação. “Pedimos que as pessoas em áreas de risco saiam de suas casas ao notar trincas ou portas emperrando. Quem já saiu, não deve retornar”, alertou a Defesa Civil.

As estradas de acesso à região também apresentam pontos de alagamento e instabilidade, exigindo cautela redobrada dos motoristas.