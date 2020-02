Cid Gomes está ‘lúcido e respirando’, diz boletim médico

O senador foi atingido por dois disparos de arma de fogo nesta quarta-feira (19) após tentar invadir um batalhão da PM dirigindo uma retroescavadeira

Reprodução Cid Gomes (PDT) é atingido por dois tiros, em Sobral



O boletim médico do Hospital do Coração de Sobral, no Ceará, informou na noite desta quarta-feira (19), que o senador Cid Gomes (PDT) “encontra-se lúcido e respirando”.

Ele deu entrada no hospital após ser baleado enquanto tentava invadir um batalhão da Polícia Militar, em Sobral, com um retroescavadeira no início da noite desta quarta.

“Após atendimento, segue apresentado boa evolução clínica. Seu quadro cardíaco e neurológico não apresenta alteração. Neste momento, o paciente encontra-se lúcido e respirando sem auxílio de aparelhos”, diz o boletim.

Cid Gomes recebeu o primeiro atendimento no Hospital do Coração e, em seguida, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde realizou exame de tomografia. No momento, ele está novamente no Hospital do Coração, onde permanecerá internado até alta médica.

De acordo com o médico Mamede Francisco Johnson de Aquino Filho, do Hospital do Coração de Sobral, o parlamentar foi atingido por dois disparos – um atingiu a clavícula e outro o pulmão esquerdo.

