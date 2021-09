Cidade de São Paulo registra falta de doses da AstraZeneca em 93% dos postos

Secretaria Municipal de Saúde informa que 93.695 unidades da vacina serão entregues à capital ainda nesta quarta-feira

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/09/2021 Todas as unidades estão orientadas a realizar intercambialidade com o imunizante da Pfizer nos períodos em que a vacina da AstraZeneca estiver indisponível



A cidade de São Paulo registrou nesta manhã de quarta-feira, 29, falta de doses do imunizante contra a Covid-19 da AstraZeneca em 93,3% dos postos de vacinação. Às 10h, o aplicativo “De Olho na Fila” da prefeitura mostrava que 503 pontos dos 539 estavam sem unidades da vacina produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que receberá 93.695 unidades da AstraZeneca nesta quarta-feira. A pasta assegura que a distribuição será feita o mais rápido possível nos postos da capital até a próxima quinta-feira, 30. Nos pontos onde há falta das doses, a SMS orienta a realização da intercambialidade com o imunizante da Pfizer. “Essa intercambialidade só deve ocorrer na falta da AstraZeneca para segunda dose”, ressalta a prefeitura. Outras 253.470 doses do imunizante Pfizer também chegarão ao município nesta quarta-feira.

Segundo levantamento realizado pela reportagem, os drive-thrus e parques utilizados para a campanha contra o coronavírus estão sem nenhuma dose da AstraZeneca. Apenas o posto volante instalado no Supermercado Rossi tem unidades para completar o esquema vacinal. Nos megapostos, o imunizante está disponível apenas em dois: no SESI AE Carvalho e no Centro Educacional Unificado (CEU) de Parelheiros. As Unidades Básicas da Saúde da região Central e Oeste também apresentam falta da segunda dose do imunizante. A região Sul tem 23 UBS com disponibilidade da AstraZeneca, a região Leste, 7, e a zona Norte, 3.

Confira a lista de UBS com disponibilidade da vacina da AstraZeneca nesta quarta-feira:

Região Leste

UBS Jardim São Francisco

UBS Ferroviários

UBS Guaianases II

UBS Jardim Bandeirantes

UBS Fazenda da Juta

UBS Pastoral

UBS Jaraguá

Região Norte

UBS Jardim Icarai – Brasilândia – Dr. Daniel Alvez Grangeiro

UBS Alpes do Jaraguá

UBS Jardim Rincão

Região Sul