Cidade de São Paulo tem madrugada mais fria do ano nesta terça-feira

Termômetros registraram 15,8ºC, de acordo com o Climatempo; o recorde anterior era de 16°C nos dias 1º e 14 de abril de 2021

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 19/04/2021 Climatempo não descarta a possibilidade de um novo recorde de menor temperatura até o fim de semana



A cidade de São Paulo registrou nesta terça-feira, 20, a madrugada mais fria do ano até agora, com mínima de 15,8°C, segundo o Climatempo. O recorde anterior era de 16°C nos dias 1º e 14 de abril de 2021. Especialistas do Climatempo atribuem a queda de temporada à atuação de um ciclone no oceano que provocou uma mudança na direção dos ventos desde o último fim de semana. Com a mudança, os ventos passaram a soprar do mar para o continente, trazendo um ar mais frio e úmido para o Sul e Leste do Estado. A empresa de meteorologia não descarta a possibilidade de um novo recorde de menor temperatura até o fim de semana.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) prevê uma terça-feira com sol entre as nuvens, mas aponta que a temperatura máxima não deve superar 22ºC. A umidade relativa do ar permanece acima dos 60%. “A região mais próxima da Serra do Mar apresenta maior condição para garoa ao longo do dia, enquanto nas demais regiões da cidade ocorrem maiores períodos de sol com chuviscos que devem se concentrar principalmente entre o final da tarde e o decorrer da noite”, diz o órgão. A alteração na direção do ventos trouxe grandes volumes de chuva desde o fim de semana, com possibilidade de precipitação até a quarta-feira, 21. De quinta-feira em diante, o ar seco volta a predominar.