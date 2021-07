Cidade de São Paulo vacinará pessoas de 28 a 26 anos na próxima semana

Doses para nova faixa etária deverão ser aplicadas entre a próxima segunda-feira, 2, e sexta-feira, 6

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vacinação para pessoas com entre 28 e 26 anos será feita na próxima semana



A cidade de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 30, datas de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 28, 27 e 26 anos. De acordo com a prefeitura, aqueles que têm 28 poderão procurar os postos para imunização na próxima segunda-feira, 2. Quem tem 27 deverá se vacinar na quarta-feira, 4 e quem tem 26 na quinta-feira, 5. A terça-feira, 3, e a sexta-feira, 6, será voltada para a repescagem e o sábado será voltado para aplicação da segunda dose naqueles que já tomaram a primeira. Até o momento, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 70% dos adultos da cidade receberam pelo menos uma dose da vacina.

*Com informações da repórter Nanny Cox