Cidades do interior de SP cancelam Carnaval de 2022 por causa da pandemia

Municípios temem nova onda de casos e alegam falta de recursos para realizar o evento; veja lista

Bruno Rocha/Estadão Conteúdo Cidades temem nova onda de casos com aglomerações do Carnaval



Mais de 40 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o Carnaval de rua 2022 por causa da pandemia de Covid-19. Entre os municípios estão Sorocaba, Mogi das Cruzes, Taubaté, Botucatu e Jundiaí. Apesar do alto índice de vacinados e da queda no número de infectados, o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), anunciou o cancelamento das comemorações na cidade para prevenir uma nova onda de casos. “Respeito a tradição e a comunidade do carnaval, mas repito, ainda precisamos cautela. Portanto, definimos que a Prefeitura não irá realizar eventos de carnaval no ano que vem. Como é uma decisão pensando na saúde pública, vamos priorizar os recursos que seriam utilizados no carnaval para ações na saúde”, declarou.

Já a Prefeitura de Jundiaí tomou a decisão em conjunto com as Prefeituras de Valinhos, Vinhedo e Itatiba, considerando o possível impacto das festas de fim de ano na disseminação da Covid-19. “A decisão conjunta leva também em consideração a sensibilidade pelas famílias enlutadas pela recente perda de seus entes queridos para a doença e evita que decisões unilaterais possam promover fluxos de foliões, para além do que já se registra com a vinda de moradores da capital e de outros Municípios do interior do Estado”, diz a nota oficial. Algumas cidades também resolveram cancelar o evento por falta de recursos. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos) afirmou que não vai liberar verba pública para o evento. No entanto, as escolas de samba estão autorizadas a organizar a festa com recursos privados ou próprios. O mesmo foi decidido pela Prefeitura de Taubaté. Na capital paulista, o Carnaval está mantido e a administração municipal está recebendo inscrições para os tradicionais blocos de rua. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) já afirmou que a festa não deve ter restrições sanitárias.

Veja as cidades que cancelaram o Carnaval: