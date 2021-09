Cidades do RJ têm falta de energia e Enel alega ‘perturbação na rede de transmissão’

Segundo Enel, fornecimento foi afetado na Região dos Lagos, em Macaé, no Cantagalo e em Teresópolis, sendo retomado por volta das 22h30

Moradores de cidades da região dos Lagos e da área serrana do Rio de Janeiro denunciaram ao longo da noite deste sábado, 18, a falta no fornecimento de energia elétrica em alguns pontos do Estado. Cabo Frio, Búzios, Saquarema e Rio das Ostras foram alguns dos locais que ficaram às escuras. Em nota divulgada nas redes sociais, a fornecedora Enel informou que a falta de energia foi registrada na região dos Lagos, em Macaé, no Cantagalo e em Teresópolis por causa de “uma perturbação na rede de transmissão de Furnas”. Segundo a empresa, o fornecimento foi normalizado para todos às 22h32. Alguns moradores do estado de Minas Gerais e São Paulo também relataram falha momentânea na energia, mas essas não foram confirmadas pela empresa. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa da Furnas para saber mais sobre o que causou a instabilidade na rede e aguarda retorno.