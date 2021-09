Mega-Sena: Duas apostas dividem prêmio de R$ 23,5 milhões; veja dezenas

O próximo concurso (2.411) será na quarta-feira, 22, e terá o prêmio é estimado em R$ 3 milhões

A Mega-Sena realizou na noite deste sábado, 18, o sorteio do concurso 2410, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Nele, foram sorteadas as dezenas 07 – 10 – 27 – 35 – 43 – 59. De acordo com o site da Caixa, duas apostas acertaram os seis números, sendo uma de Curitiba, do Paraná, e outra de São Paulo, SP. Elas dividirão o prêmio de R$ 23,5 milhões. Já a quina foi acertada por 93 jogos – cada um receberá R$ 31.102,36. A quadra, por sua vez, teve 5.939 apostas ganhadoras – cada uma levará R$ 695,76. O próximo concurso (2.411) será na quarta-feira, 22, e terá o prêmio é estimado em R$ 3 milhões.