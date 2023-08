Helicóptero da Funai desaparece na Floresta Amazônica

Um helicóptero que decolou na base Bona, na Aldeia Mariptepu, no Pará, não chegou ao seu destino, que era Macapá, capital do Amapá. O voo, que estava à serviço da Funai (Fundação Nacional do Índio), teve início às 12h da última quarta-feira, 16, e a aeronave, portanto, está desaparecida há mais de 24h. Segundo nota divulgada nas redes sociais, a Funai afirma que estão desaparecidos o engenheiro José Francisco Vieira, o comandante Tenente Coronel Josilei Gonçalves de Freitas, e o mecânico Gabriel. O helicóptero da empresa Sagres foi contratada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Amapá e Norte do Pará e ajudava na locomoção da equipe que fazia a inspeção de pistas de pouso na região do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, como informa a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde. A Funai diz que “segue em contato com outros órgãos empenhados nas buscas”.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico, unidade da FAB (Força Aérea Brasileira) responsável por coordenar operações de buscas aéreas na região, afirma que foi notificado sobre o desaparecimento da aeronave. Em nota, a instituição destaca que realizou na manhã desta quinta-feira, 17, sobrevoos com uma aeronave especializada que saiu de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com destino a área do desaparecimento. Segundo a FAB, as buscas poderão seguir durante a noite, caso seja necessário.