Acidente entre caminhão-tanque e carreta provoca vazamento de óleo e interdita Rodovia dos Bandeirantes

Segundo a CCR Autoban, uma pessoa ficou ferida; pista precisou ser bloqueada a pista foi bloqueada e o tráfego desviado para a rodovia Anhanguera no km 59

Divulgação/Governo de São Paulo Acidente ocorreu na Rodovia dos Bandeirantes na manhã desta quinta-feira, 2



Um acidente envolvendo um caminhão-tanque e carreta provoca vazamento de óleo e interdita Rodovia dos Bandeirantes, nesta quinta-feira, 2, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo a CCR Autoban, concessionária responsável pela rodovia, o acidente ocorreu por volta das 7h25, no km 63, na pista sentido interior. De acordo com a concessionária, houve um derramamento de 30 mil litros de óleo diesel de um dos veículos. A pista precisou ser bloqueada a pista foi bloqueada e o tráfego desviado para a rodovia Anhanguera no km59. Uma vítima grave foi atendida pela equipe de resgate e levada para atendimento médico no município. Por volta das 15h desta quinta-feira, foi realizado o transbordo da carga da 2ª composição da carreta que carregava óleo diesel foi realizada e está sendo posicionada no acostamento.Na sequência, segunda carreta, carregada com embalagens, será retirada. De acordo com a última atualização, o tráfego segue por uma faixa liberada na rodovia dos Bandeirantes (SP-348) com reflexo de congestionamento do km 50 ao km 63 sentido interior e também pelo desvio do km 59 para rodovia Anhanguera (SP-330) com reflexo de congestionamento km 55 ao km 64 sentido interior. Equipes operacionais da CCR AutoBAn, equipes ambientais (Cetesb e Ambipar), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Rodoviária seguem no local em atendimento ao acidente.