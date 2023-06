Cinco tripulantes de barco que naufragou no litoral de SC são resgatados; três seguem desaparecidos

Integrantes da embarcação de pesca foram localizados flutuando em uma balsa cerca de 24 horas após o desaparecimento; buscas foram suspensas no início da noite e serão ampliadas neste domingo, 18

Na noite deste sábado, 17, cinco dos oito tripulantes do barco que naufragou no litoral sul de Santa Catarina, foram encontrados e resgatados. Os integrantes da embarcação de pesca BP Safadi Seif foram localizados flutuando em uma balsa, cerca de 24 horas após o desaparecimento, graças a um navio rebocador que patrulhava a área, a 180 km da costa. A Marinha do Brasil confirmou o resgate e informou que os sobreviventes passam bem. Buscas foram suspensas no início da noite e serão ampliadas neste domingo, 18. seguem em andamento para encontrar os outros três desaparecidos. O trabalho conjunto entre Marinha e Corpo de Bombeiros para encontrar as vítimas se iniciou neste sábado a 46 km da costa do município de Garopaba, região onde o último sinal da embarcação foi detectado. Durante as buscas, as autoridades coletarem registros de embarcações que avistaram a embarcação em outra região, a cerca de 180 km da costa catarinense.

A Capitania dos Portos em Santa Catarina irá instaurar um inquérito administrativo, com prazo de 90 dias de conclusão, para apurar as possíveis causas e responsáveis pelo naufrágio. Antes do acidente, a Marinha havia emitido um alerta de ressaca para a faixa sul de Santa Catarina, até a altura de Florianópolis. A passagem de um ciclone extratropical na região Sul do Brasil tem causado ventos fortes e chuvas intensas na costa.