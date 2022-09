Governo anuncia bloqueio de R$ 2,6 bi no Orçamento

Medida tem por objetivo cumprir a regra do teto de gastos; total de despesas bloqueadas este ano é de R$ 10,5 bilhões

Marcelo Casal Jr./Agência Brasil Ministério da Economia anunciou novo bloqueio no Orçamento de 2022



O Ministério da Economia anunciou, nesta quinta-feira, 22, o novo bloqueio de R$ 2,6 bilhões no Orçamento de 2022. A medida tem por objetivo cumprir a regra do teto de gastos, que liga o aumento de despesas com a inflação. Antes disso, a pasta havia contingenciado R$ 7,9 bilhões. Inclusive, o último bloqueio, de R$ 6,7 bilhões, ocorreu em 22 de julho. À época, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o corte era necessário. “A gente não quer cortar nada. Mas se eu não cortar, eu entro na Lei de Responsabilidade Fiscal. É duro trabalhar com um orçamento engessado”, explicou. Agora, o total de despesas bloqueadas neste ano é de R$ 10,5 bilhões. A ação acontece depois do governo ter liberado R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares até o fim do ano. A liberação de emendas ocorreu depois que Bolsonaro editou, em 6 de agosto, decreto alterando as normas de programação orçamentária e financeira relativas ao bloqueio, ou desbloqueio, de recursos. Assim, o mandatário conseguiu agilizar a liberação de emendas antes das eleições 2022.