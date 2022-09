Constantino diz que institutos de pesquisa distorcem ‘eleição democrática’ e fala em abertura de CPI

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a declaração de Arthur Lira sobre as pesquisas eleitorais

JONNE RORIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Institutos de pesquisa manipulam às eleições, afirma comentarista Rodrigo Constantino



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), questionou nesta quinta-feira, 22, as divergências nos resultados das pesquisas eleitorais. Sem citar institutos ou exemplos de levantamentos, o deputado federal afirmou que “nada justifica” a discrepâncias nos dados e reforçou que “alguém está errando ou prestando um desserviço” com as divulgações. “Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura”, ponderou Lira, em publicação no Twitter. Em suas declarações, o deputado federal, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), também disse que não se pode permitir manipulações de resultados em pesquisas, porque isso “fere a democracia”. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 22.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, os institutos de pesquisa distorcem e manipulam às eleições. Ele ainda disse que poderia existir, eventualmente, a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso. “É muito evidente que existe manipulação. Está muito claro para muita gente que tem uma tentativa de distorcer e influenciar o resultado, mas é difícil provar. Existe uma região cinzenta ali que vão alegar que muita coisa mudou. Agora a gente olha para trás e esses institutos não trazem nenhuma confiança. E não é um erro aleatório. Ele têm viés. Ele está sempre dando um jeito de inflar o candidato mais a esquerda. Isso é outro fato que incômoda. É um esquema político tentando distorcer uma eleição democrática. Eu não sou contrário para que investiguem mais afundo isso e eventualmente que se faça até uma CPI, como a da Covid que não deu em nada. Essa seria mais séria”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 22: