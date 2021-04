Clube de praia em Florianópolis faz balada e reúne pessoas sem máscara no feriado

Vídeos mostram clientes aglomerados no Café de La Musique em Jurerê Internacional, estabelecimento que costuma ser frequentado por políticos e empresários de todo o Brasil

O Café de La Musique, na praia da Jurerê Internacional em Florianópolis, foi palco de uma balada que reuniu centenas de pessoas sem máscara na tarde de sexta-feira, 2. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os clientes do estabelecimento desrespeitando também o distanciamento social enquanto dançavam e conversavam em torno das mesas. A Polícia Militar informou que por volta das 20h30 foi registrada uma denúncia de festa no local, que é considerado um dos “beach clubs” mais famosos do Brasil. No entanto, quando a guarnição chegou ao Café de La Musique, os agentes constataram que o espaço estava funcionando apenas com delivery, como determinam as regras em vigor no município de Santa Catarina.

Através da sua assessoria de imprensa, o “beach club” afirmou que o local funcionou normalmente como restaurante no período da tarde, conforme autorizado para o horário na cidade. No entanto, o estabelecimento reconheceu que a sua “equipe de fiscalização” não conseguiu evitar que os clientes se levantassem das mesas. O Café de La Musique disse ainda que às 19h já não havia mais ninguém dentro do espaço. Apesar de não saber informar quantas pessoas estavam no restaurante, a assessoria garantiu que a regra de funcionar com até 25% da capacidade total estava sendo devidamente cumprida.

O Café de La Musique é famoso por ser frequentado por políticos e empresários de todo o Brasil. Segundo o último boletim epidemiológico da Prefeitura de Florianópolis, havia neste sábado, 3, apenas dois leitos de UTI para adultos disponíveis na rede de saúde da capital. As informações, conforme o município, são baseadas em relatório estadual. Até este sábado, 753 pessoas morreram de Covid-19 na cidade.