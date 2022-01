Coleta de dados para o Censo começará em 1º de agosto, diz IBGE

Data para início da coleta de dados foi anunciada pelo Instituto nesta terça-feira, 25; profissionais temporários ainda serão contratados para o processo

Agência Estado/Arquivo Censo era para começar em 1º de junho mas foi adiado após mudanças no processo de contratação de funcionários



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que a coleta de dados do Censo 2022 vai começar no dia 1º de agosto deste ano. A informação foi dada pelo Instituto nesta terça-feira, 25. Originalmente, a data para o início do Censo estava marcada para 1º de junho, mas sofreu alterações em razão da troca da banca que vai realizar o concurso para contratação de profissionais do Censo. Ao todo, através do processo, serão contratados 183.021 recenseadores e 23.870 agentes censitários, segundo o IBGE. O anúncio foi feito um dia após a sanção do Orçamento de 2022, que destina mais de R$ 2 bilhões para o Censo. O censo deveria ter sido realizado em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia de Covid-19 e só foi confirmado para ser realizado este ano.