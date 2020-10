Com 15 mil casos novos, Brasil bate marca de 5,25 milhões de infectados por Covid-19

País registrou 271 novas mortes nas últimas 24 horas, chegando na marca de 154.176 pessoas mortas pela doença, segundo números do Ministério da Saúde

EFE/EPA/BILAWAL ARBAB Quinze mil novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas



O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira, 19, os números atualizados de mortos e infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil. Ao todo, 15.383 novas infecções e 271 novos óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Com elas, o país acumula 5.250.727 pessoas infectadas. Dessas, 4.681.659 se recuperaram, 414.892 estão “em acompanhamento” e 154.176 morreram. O sudeste lidera a quantidade de óbitos no país, com 69.986 registros.

São Paulo é a cidade com o maior número de infecções registradas, com 1.064.039. Apesar disso, a região com maior número de mortes por 100 mil habitantes é o Centro-Oeste, com 86,7, seguido pelo Norte, com 84,6. O Brasil bate a marca de 5,25 milhões de infectados no meio de uma polêmica envolvendo a futura vacinação no país. Enquanto o governador João Doria anunciou que a imunização será obrigatória para todos os moradores do estado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que cada brasileiro terá direito a decidir se quer ou não se vacinar.