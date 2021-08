Com 27 anos, prefeito do Recife toma vacina contra Covid-19

João Campos é o mandatário mais jovem de todas as capitais brasileiras e se vacinou nesta quarta-feira, 4, primeiro dia de imunização para pessoas entre 23 e 27 anos na cidade

Rodolgo Loepert/Prefeitura do Recife João Campos é prefeito mais novo de todas as capitais brasileiras



O prefeito da cidade do Recife, João Campos (PSB), se vacinou nesta quarta-feira, 4, contra a Covid-19. Ele é o representante municipal mais jovem de todas as capitais brasileiras e foi contemplado pela nova faixa etária de imunização da cidade, que abriu agendamento para vacinar pessoas entre 23 e 27 anos na noite desta terça. “Não tem como descrever com exatidão tudo o que se sente. Fiquei ansioso, emocionado, grato… Esse momento simboliza muitas coisas: a confiança na ciência, no SUS, a crença no futuro, a esperança em dias melhores”, publicou nas redes sociais, dizendo que “em Recife a gente respeita a fila”. Ele foi imunizado com a primeira dose da Pfizer no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Zona Oeste da capital.