Senador Marcos do Val testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

Parlamentar participou presencialmente da sessão da CPI da Covid-19 e esteve com o ministro Ciro Nogueira nesta terça

Edilson Rodrigues/Agência Senado Marcos do Val está com Covid-19 pela segunda vez



O senador Marcos do Val (Podemos-ES) informou nesta quarta-feira, 4, que testou positivo para Covid-19 pela segunda vez. O parlamentar publicou o resultado do exame nas redes sociais e afirmou que já tomou as duas doses da vacina da Pfizer. Marcos do Val participou presencialmente da CPI da Covid-19 nesta terça-feira e também esteve com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PR), que toma posse em uma cerimônia nesta tarde. “Informo a vocês que estou novamente com Covid-19. Depois de tanto sacrifício, de ter tomado as duas doses da Pfizer (com intervalo de 3 meses, seguindo orientação do Ministério da Saúde), de estar fazendo o uso contínuo de máscaras e de álcool em gel e adotando medidas de isolamento, ou seja, seguindo à risca o que determina a ciência!”, disse. O senador também questionou a eficácia das vacinas. “Este cenário nos mostra que a Covid-19 não se intimida com nada, muito menos pelas tão faladas ‘melhores vacinas do mundo’, afirmou. No entanto, vale lembrar que as vacinas não impedem o contágio, mas reduzem quadros graves e mortes pela doença.