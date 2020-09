Com 987 novas mortes, Brasil passa de 134 mil óbitos por Covid-19

Desde o início da pandemia o país já contabiliza 134.106 óbitos e 4.419.083 casos confirmados da doença

Lucas Lacaz/Estadão Conteúdo Covid-19 já matou mais de 134 mil pessoas no Brasil



Nas últimas 24 horas foram registradas 987 mortes e 36.820 novos casos de Covid-19 no Brasil, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia o país já contabiliza 134.106 óbitos e 4.419.083 casos; desse número, 3.720.312 pessoas já se recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), enquanto outras 564.665 seguem em acompanhamento médico. São Paulo segue em primeiro na lista de infecções por estados com 909.428 casos e 33.253 casos.

Nessa quarta-feira também foi divulgado um estudo nacional que analisou crianças e adolescentes afetadas pela doença. Segundo o levantamento, comorbidades podem aumentar em 5,5 vezes as chances desse grupo evoluir para casos graves da Covid-19 em relação aos pacientes saudáveis. O estudo, realizado pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) em parceria com 19 hospitais públicos e particulares do país, mostrou ainda que sintomas gastrointestinais foram detectados nos pacientes que desenvolveram a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P), quadro que pode afetar o coração e até levar à morte. Na pesquisa, publicada no Jornal de Pediatria, foram acompanhados 79 pacientes internados em hospitais do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Pará no período de 1º de março a 31 de maio. As comorbidades mais comuns foram fibrose cística, asma grave e câncer.