Com a polícia em casa, Flordelis faz transmissão ao vivo e pede orações: ‘Sou inocente’

Ex-deputada federal teve a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 13; ela é suspeita de ser mentora da morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/01/2021 Flordelis teve seu mandato cassado pela Câmara dos Deputados



Depois de Flordelis ter seu mandato cassado pela Câmara dos Deputados, a juíza Nearis Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinou a prisão da ex-deputada federal. A pastora foi detida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 13. Instantes antes de ser levada pelos policiais, a ex-parlamentar fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, onde pediu orações. “Façam uma corrente de oração a meu favor, tenham convicção de que eu não cometi crime algum. Eu sou inocente. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Ainda que me levem para uma prisão, lá na prisão serei adoradora e irei adorar o nome do senhor Jesus”, afirmou Flordelis durante live em seu perfil no Facebook.

Durante a transmissão, ela foi interrompida para ser avisada sobre a chegada dos policiais em sua residência. Em outro vídeo, a ex-deputada falou com seus seguidores e disse que “chegou o dia que ninguém desejaria chegar”. “Estou indo presa por algo que eu não fiz, por algo que eu não pratiquei. Eu não sei para quê, mas estou indo com força e com a força de vocês. Orem por mim. Orem, orem. Uma corrente de oração na internet. Busquem a deus, está bom? Um beijo, amo vocês”. Nesta sexta-feira, 13, o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a prisão da ex-parlamentar, suspeita de ser mentora da morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado a tiros na garagem da casa da família no ano de 2019.

Assista a transmissão: