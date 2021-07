Advogados não conseguem adiar prazo e filho de Flordelis será julgado em novembro

Flávio dos Santos, preso desde o dia do enterro do pastor Anderson do Carmo, deverá passar por júri popular em Niterói

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Flordelis é considerada pela polícia como mandante da morte do pastor Anderson do Carmo



As tentativas da defesa de Flávio dos Santos, filho da deputada Federal Flordelis, de inviabilizar ou suspender a ida dele a júri popular não deram certo e o acusado de ser o autor dos disparos que mataram em 2019 o pastor Anderson do Carmo deverá passar pelo julgamento no mês de novembro. Flávio está preso desde o dia do enterro de Anderson e é considerado pela polícia como a pessoa que apertou o gatilho que matou o pastor em julho de 2019 na garagem da casa onde ele morava no bairro de Pendotiba, em Niterói, na Região Metropolitana da cidade. O corpo dele teve mais de 30 perfurações. Outro filho de Flordelis, Lucas dos Santos, também está preso acusado de ter comprado a arma do crime e cedido o revólver ao executor dos disparos. Em novembro de 2020, outros cinco filhos do casal foram presos acusados de participação do crime: Adriano, André, Carlos, Marzi e Simone. Uma neta de Flordelis, Raiane, também já foi detida acusada de envolvimento na morte.

A deputada federal é acusada de ser mentora do assassinato e estaria insatisfeita com decisões tomadas pelo pastor Anderson do Carmo, que geria o dinheiro da família. Ela nega qualquer participação no crime e continua a fazer publicações nas redes sociais afirmando que traça busca pela Justiça. Segundo polícia e Ministério Público do Rio de Janeiro, a deputada federal foi responsável pelo planejamento do assassinato e só não está presa porque detém foro privilegiado. Apesar disso, ela é obrigada a cumprir medidas cautelares e precisa usar tornozeleira eletrônica. Flordelis enfrenta processo no Conselho de Ética da Câmara e deve perder direito ao foro privilegiado nas eleições de 2022.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga