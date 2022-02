Com até 30% de desconto, curso infantil Fazendinha da Matemática é a novidade da Niu

Animações com conteúdo fácil e interativo preparam crianças de 4 a 8 anos para os primeiros desafios da vida e ajudam na evolução do aprendizado

Arte/Niu Cursos Valor do curso Fazendinha da Matemática é R$ 199, mas quem comprar até dia 11 de fevereiro paga 139,30



O curso Fazendinha da Matemática foi desenvolvido em parceria com o canal Crianças Inteligentes e já está disponível na Niu Cursos (saiba como comprar clicando AQUI). As aulas abordam toda estrutura básica da matemática, com o ensinamento de cálculos, introdução aos números, formas e medidas. Com aulas de frações e geometria, os níveis de dificuldade vão aumentando conforme o crescimento do aluno. O conteúdo possui diversas atividades sensoriais com jogos, músicas e danças que permitem aos pequenos um aprendizado mais fácil e uma experiência completa. É justamente neste período da vida o momento mais importante para o desenvolvimento da memória, do raciocínio e da concentração, propiciando uma trajetória escolar mais vantajosa. O valor do curso é R$ 199, mas, realizando a inscrição até o próximo dia 11, você garante o preço de lançamento de 139,30, com 30% de desconto. O curso contém 54 aulas divididas em quatro módulos. A primeira delas é gratuita: basta fazer o cadastro na plataforma e clicar AQUI para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente para você surpreender as pessoas que mais ama com o que há de mais importante no mundo: o aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site da Niu, podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas, basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam a uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho.

Crianças Inteligentes

A empresa de desenvolvimento de conteúdo educacional tem mais de 30 anos de experiência em conteúdo infantil, aulas em vídeo e internet. É a criadora da plataforma e do canal digital Crianças Inteligentes, que somam mais de 300 milhões de visualizações e cerca de 900 mil inscritos.

