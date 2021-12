Comece o ano do jeito certo: 25% de desconto nos cursos da Niu Cursos para 2022

Com conteúdo voltado para desenvolvimento pessoal e profissional, plataforma oferece preços promocionais em todo seu catálogo

A plataforma Niu Cursos Online colocou preços promocionais em todos os cursos disponíveis nesta virada de Ano Novo. A campanha começa nesta quinta-feira, 30 e se estende até o próximo dia 7. Para participar e aproveitar todos os descontos disponíveis (de 25%), basta acessar o site da Niu (clique AQUI) e utilizar o cupom HAPPYNIU. Voltados para o desenvolvimento pessoal e profissional, os cursos são ministrados por professores com grande experiência e atuação no mercado de trabalho, levando aos alunos o conhecimento necessário para atingir o sucesso. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. Além das aulas sobre investimentos, finanças, empreendedorismo e muito mais, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos.

Novidade na plataforma da Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente, para você gratificar aqueles a quem mais ama com o que há de mais importante no mundo: o aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho, significa dar algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site da Niu Cursos, podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas. Basta selecionar a “opção presente” na finalização da compra.

“Uma das motivações que acarretaram na criação da Niu foi a de levar conhecimento e aprendizado para pessoas que possuem o desejo de evoluir, aprender novas ‘skills’ de forma rápida e acessível. Isso permite a elas estarem inseridas em novas oportunidades. A implementação da opção de presente é uma excelente oportunidade para conseguirmos atingir ainda mais pessoas e demonstrar nosso carinho, levando educação para aqueles que gostamos”, explica Tuta Neto, CEO da Niu Cursos.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos para 2022. Os conteúdos produzidos visam a uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

Veja abaixo o vídeo sobre a programação da Niu para 2022