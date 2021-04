Com queda nas internações pela Covid-19, hospitais privados relatam melhora em estoques de medicamentos

Pesquisa aponta que 10% das unidades de Saúde saíram da zona crítica de abastecimento do ‘kit intubação’

DEIVIDI CORREA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após críticas semanas com faltas de insumos médicos e remédios, hospitais começam a indicar melhora nos estoques do “kit intubação“, indispensável para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Ao todo, 10% das clínicas de saúde da rede privada saíram da chamada zona crítica de fornecimento do insumo. Segundo levantamento da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) divulgado nesta terça-feira, 20, dos 65 hospitais que responderam à pesquisa, 18,5% seguem com estoque disponível para até cinco dias, em comparação com 31% registrado na semana anterior. Segundo Antônio Britto, diretor-executivo da entidade, a queda no número de internações é uma das responsável pelo menor consumo, bem como a procura por maior importação dos insumos. “Vale destacar os esforços que estão sendo feitos por nossos hospitais, que seguem em uma busca incessante pela importação desses medicamentos. Ainda que o abastecimento esteja ocorrendo de forma muito a conta-gotas, a organização e o planejamento já mostram resultado”.