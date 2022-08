Comando Militar suspende desfile de 7 de setembro, revela Prefeito do Rio

Eduardo Paes ressaltou que ainda poderá haver um ato próximo ao Forte de Copacabana, porém sem arquibancada para apoiadores

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Paes é o prefeito do Rio de Janeiro



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 17, para divulgar que o Comando Militar do Leste suspendeu os desfiles de 7 de setembro que estavam previstos para acontecer na Avenida Presidente Vargas, no Centro da capital fluminense. O político argumentou que não haverá qualquer tipo de interferência nas pistas da Avenida Atlântica. “O ato do Exército vai se dar em um pequeno trecho na Avenida Atlântica, próximo ao Forte de Copacabana, sem arquibancada ou desfile. Como já havia sido veiculado por alguns órgãos de imprensa, deverão acontecer apresentações da Marinha e da Aeronáutica no mar e no espaço aéreo”, disse. Segundo o político, nos próximos dias haverá reuniões para definir detalhes da organização. “Repito: a parada militar não será na Pres. Vargas e nem em Copacabana. Essa é a solicitação que recebi do Exército Brasileiro”, finalizou.