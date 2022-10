Leonardo Grandini afirma que PT ameaçou expulsá-lo por defender a Jovem Pan

Comentarista da Jovem Pan relatou a ameaça na edição desta sexta-feira, 21, no programa Linha de Frente

Comentarista relatou a ameaça durante o programa Linha de Frente



O comentarista do Linha de Frente Leonardo Grandini, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), afirmou que foi ameaçado por um dirigente nacional da sigla após um comentário a favor da liberdade de expressão. Ele publicou uma carta em que repudiou decisão da Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proibiu comentaristas da Jovem Pan de falar livremente sobre o ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após um pedido da campanha do petista acatado pelo corregedor-geral do TSE, Benedito Gonçalves. “Infelizmente fui recebido com uma série de ataques, xingamentos e humilhações por parte de petistas que culminou nesta ameaça em me expulsar do partido abrindo um processo contra mim na Comissão de Ética do PT”, afirmou o comentarista. “Muito me espanta que, em 2022, parte significativa da esquerda brasileira compactue com o que está acontecendo com a Jovem Pan. É uma emissora de décadas de existência que me convidou para fazer parte dos seus quadros sem nenhum tipo de restrição. Sempre me manifestei da forma com que acredito”, disse Grandini. Caso a determinação do TSE não seja cumprida, a emissora, assim como os jornalistas, terá que pagar uma multa diária de R$ 25 mil. A reportagem do site da Jovem Pan pediu um posicionamento da direção do Partido dos Trabalhadores e aguarda o retorno.