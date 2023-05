Comissão na Câmara aprova pedido para ouvir diretor-geral da Polícia Federal sobre prisão de Torres

Deputados querem saber por que pedido foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes pouco mais de meia hora após a solicitação da PF

Marcelo Camargo/Agência Brasil Andrei Rodrigues, que coordenou segurança de Lula nas eleições, é hoje diretor-geral da Polícia Federal



A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 2, requerimento para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre o mandado de prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres nos atos de 8 de Janeiro. O colegiado quer saber por qual razão o pedido de prisão de Torres naquele dia foi aceit0 pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em pouco mais de meia hora após a solicitação da PF, já que a decisão do ministro do Supremo continha nove páginas.

“Entendemos que não é humanamente possível que nove páginas bem fundamentadas sejam redigidas em tão pouco tempo. O referido fato desperta graves preocupações com a preservação do Estado de Direito e do Devido Processo Legal em nosso país”, diz a justificativa do requerimento, apresentado pelos deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Cabo Gilberto Silva (PL-PB). Os parlamentares também querem que o diretor-geral esclareça como a Polícia Federal atuou para conter as manifestações no dia 8 de Janeiro, e questioná-lo sobre sua independência e autonomia no comando da PF, já que foi coordenador da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha presidencial. Rodrigues não é obrigado a comparecer à comissão, já que sua presença foi solicitada por meio de convite, e não convocação.