Comitê Científico do Consórcio Nordeste pede que Estados proíbam festas privadas no Carnaval

Grupo também sugere cancelamento do feriado; governos já anunciaram que celebrações nas ruas não ocorrerão

Reprodução/Instagram/bandaeva/03.12.2021 Carnaval de rua já havia sido cancelado, mesmo em Salvador, que tem turismo forte por causa das festas



O Comitê Científico que assessora o Consórcio Nordeste, grupo de governadores da região, emitiu um boletim no qual recomenda que o feriado do Carnaval seja suspenso e festas privadas no período sejam proibidas pelos Estados para conter a Covid-19, além de intensificar a vacinação. Até o momento, cidades como Salvador, Recife e Olinda já cancelaram as festas nas ruas, e alguns lugares introduziram limitações de público para eventos fechados – na Bahia, por exemplo, o máximo permitido é de 1.500 pessoas – mas as festas privadas continuam autorizadas a ocorrer, ainda que seguindo protocolos como exigir comprovante de vacinação e uso de máscaras. A principal razão para as sugestões do Comitê é o crescimento no número de novos casos e de mortes causado pela variante Ômicron.

Na nota, os cientistas destacam que a Ômicron é quatro vezes mais transmissível que a variante Delta, e que apesar do número de mortes estar menor do que nos picos anteriores por causa da ação das vacinas, não se sabe a duração da nova onda. O Comitê comparou a situação com a das festas de ano novo, que aumentaram a transmissão. “[Recomendamos] Proibir a realização das festas privadas de Carnaval e de shows de qualquer natureza que possam gerar aglomerações, pois estas intensificariam a transmissão do vírus, como ocorreu no Réveillon, e resultariam no prolongamento da terceira onda no Brasil”, justificaram. Já a de cancelar os dias de folga seria necessária pois “a manutenção dos feriados poderá se constituir num estímulo para a população ir às ruas, promovendo aglomerações”. Três Estados da região estão em estado crítico da ocupação de leitos da Covid-19: Pernambuco (88%), Piauí (87%) e Rio Grande do Norte (86%).