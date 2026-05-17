Como planejar a descida da Serra do Rio do Rastro com segurança

Encontre os melhores horários, dicas de segurança, o que fazer e como se preparar para uma das estradas mais espetaculares do Brasil

Marc St/Unsplssh O sucesso da sua viagem pela SC-390 depende diretamente do clima e do horário escolhido



Considerada uma das estradas mais bonitas e desafiadoras do mundo, a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, atrai motoristas e viajantes em busca de paisagens deslumbrantes e uma experiência de direção única. Com suas 284 curvas sinuosas e penhascos íngremes, o planejamento é fundamental para garantir uma viagem segura e inesquecível. Este guia prático explica como planejar a descida da Serra do Rio do Rastro, detalhando os melhores horários e dicas de segurança essenciais para aproveitar o trajeto sem preocupações.

Melhores horários e condições para a descida

O sucesso da sua viagem pela SC-390 depende diretamente do clima e do horário escolhido. A visibilidade pode mudar drasticamente em questão de minutos, por isso, a preparação prévia é indispensável.

Melhor horário do dia: O início da manhã, logo após o nascer do sol, costuma ser o período ideal. Nesse horário, o tráfego de veículos pesados é menor e a chance de encontrar a serra com céu limpo é maior, proporcionando vistas espetaculares. Evite o fim da tarde, quando a sombra pode dificultar a visão das curvas.

O início da manhã, logo após o nascer do sol, costuma ser o período ideal. Nesse horário, o tráfego de veículos pesados é menor e a chance de encontrar a serra com céu limpo é maior, proporcionando vistas espetaculares. Evite o fim da tarde, quando a sombra pode dificultar a visão das curvas. Condições climáticas: A neblina é o principal fator de risco. Antes de iniciar a descida, verifique a previsão do tempo e consulte câmeras ao vivo da região. Em dias de chuva intensa ou cerração, o mais prudente é adiar o trajeto. A pista molhada aumenta o risco de derrapagens.

A neblina é o principal fator de risco. Antes de iniciar a descida, verifique a previsão do tempo e consulte câmeras ao vivo da região. Em dias de chuva intensa ou cerração, o mais prudente é adiar o trajeto. A pista molhada aumenta o risco de derrapagens. Melhor época do ano: A primavera e o outono oferecem temperaturas amenas e menor probabilidade de condições climáticas extremas. O inverno atrai turistas pela chance de neve, mas também aumenta os riscos de gelo na pista (pista preta) e fechamentos temporários. O verão é marcado por chuvas de fim de tarde, que podem ser perigosas.

A primavera e o outono oferecem temperaturas amenas e menor probabilidade de condições climáticas extremas. O inverno atrai turistas pela chance de neve, mas também aumenta os riscos de gelo na pista (pista preta) e fechamentos temporários. O verão é marcado por chuvas de fim de tarde, que podem ser perigosas. Consulta de tráfego: Verifique sempre as condições da rodovia com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRvSC) para saber sobre eventuais interdições ou restrições de tráfego.

Dicas de segurança e pontos de parada

Dirigir na Serra do Rio do Rastro exige atenção total e um veículo em perfeitas condições. A descida, em particular, sobrecarrega o sistema de freios, tornando a técnica de condução correta um fator crucial para a segurança.

Revisão do veículo: Antes de pegar a estrada, faça um check-up completo. O item mais importante é o sistema de freios. Verifique pastilhas, discos e o fluido. Pneus calibrados e em bom estado também são fundamentais. Use o freio motor: Esta é a dica de segurança mais importante. Desça sempre com o carro engrenado (em primeira ou segunda marcha em veículos manuais, ou nos modos “L”, “1” ou “2” em automáticos). Isso ajuda a controlar a velocidade sem superaquecer os freios. Mantenha distância e velocidade baixa: Desça devagar, respeitando os limites de velocidade da via. Mantenha uma distância segura do veículo à frente e nunca tenha pressa. Não ultrapasse: As curvas são fechadas e sem visibilidade. A ultrapassagem é extremamente perigosa e proibida na maior parte do trecho. Pare nos mirantes: O principal ponto de parada é o Mirante da Serra do Rio do Rastro, localizado no topo. Além de oferecer uma vista panorâmica incrível, é uma ótima oportunidade para tirar fotos e deixar os freios do carro esfriarem antes de iniciar a descida. Há outros recuos ao longo do trajeto para paradas rápidas.

O que fazer na região da serra

A Serra do Rio do Rastro é mais do que apenas uma estrada; ela é o portal para a deslumbrante Serra Catarinense. Aproveite a viagem para explorar os arredores.

Hospedagem: Para quem deseja explorar com calma, as melhores opções de hospedagem estão em Bom Jardim da Serra (no topo da serra) ou em cidades próximas como Urubici e São Joaquim, famosas pelo frio e pelas vinícolas de altitude. Na base, Lauro Müller e Orleans são alternativas.

Para quem deseja explorar com calma, as melhores opções de hospedagem estão em Bom Jardim da Serra (no topo da serra) ou em cidades próximas como Urubici e São Joaquim, famosas pelo frio e pelas vinícolas de altitude. Na base, Lauro Müller e Orleans são alternativas. Gastronomia: A culinária local é um atrativo à parte. Experimente pratos à base de pinhão, a truta fresca da região e os queijos artesanais. Não deixe de provar os vinhos de altitude, que ganham cada vez mais destaque nacional.

Atrações próximas:

A culinária local é um atrativo à parte. Experimente pratos à base de pinhão, a truta fresca da região e os queijos artesanais. Não deixe de provar os vinhos de altitude, que ganham cada vez mais destaque nacional. No topo da serra, visite o Mirante de Vidro e o Parque Eólico de Bom Jardim da Serra.

Em Urubici, explore a Cascata do Avencal, o Morro da Igreja e a Pedra Furada.

Em São Joaquim, conheça as vinícolas e os pomares de maçã.

Planejar a descida da Serra do Rio do Rastro é a chave para transformar um trajeto desafiador em uma das experiências mais memoráveis da sua vida. Ao verificar as condições do tempo e da estrada, preparar seu veículo e, principalmente, dirigir com prudência usando o freio motor, você garante a segurança necessária para apreciar cada curva e cada paisagem espetacular que este ícone catarinense tem a oferecer.