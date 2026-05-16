Como ser um turista consciente e preservar a natureza de Santa Catarina

Dicas práticas, roteiros de baixo impacto e atitudes que ajudam a proteger as belezas do litoral catarinense

Reprodução/Jovem Pan News Litoral de Santa Catarina



Santa Catarina é um destino abençoado por uma natureza exuberante, com mais de 500 quilômetros de um litoral deslumbrante, cânions na serra e uma rica biodiversidade. Para garantir que esses paraísos, como a Praia do Rosa, a Guarda do Embaú e a Ilha do Campeche, continuem a encantar futuras gerações, é fundamental adotar uma postura de turismo responsável. Este guia oferece um passo a passo prático sobre como ser um turista consciente e ajudar a preservar as praias e a natureza de Santa Catarina, transformando sua viagem em uma experiência positiva para você e para o meio ambiente.

Planejando uma viagem de baixo impacto

O turismo sustentável começa antes mesmo de você fazer as malas. Um bom planejamento é a chave para minimizar seu impacto e maximizar as experiências positivas.

Escolha a época certa: Visitar Santa Catarina na baixa ou média temporada (de março a junho e de agosto a novembro) ajuda a diminuir a pressão sobre a infraestrutura local, como saneamento e coleta de lixo, especialmente em cidades como Florianópolis, Bombinhas e Balneário Camboriú;

Selecione hospedagens sustentáveis: Dê preferência a pousadas, hotéis e aluguéis por temporada que demonstrem práticas ecológicas, como tratamento de esgoto próprio, uso de energia solar, compostagem e incentivo à economia local;

Faça uma mala consciente: Itens simples fazem uma grande diferença. Leve sua própria garrafa de água reutilizável, ecobag para compras, canudos de metal ou bambu e protetor solar biodegradável, que não agride os corais e a vida marinha;

Opte por transporte compartilhado: Se possível, utilize ônibus para chegar ao estado ou organize caronas. Menos carros nas estradas significam menos emissões de carbono;

Atitudes que fazem a diferença durante a sua estadia

Uma vez em terras catarinenses, pequenas ações diárias são essenciais para a conservação dos ecossistemas. O segredo é agir como um guardião local, e não apenas como um visitante.

Respeite a fauna e a flora: Nunca alimente animais silvestres. Em trilhas, mantenha-se nas áreas demarcadas para não degradar a vegetação nativa. Ao visitar a Rota da Baleia Franca, escolha operadoras de turismo certificadas que sigam as normas de observação para não estressar os animais;

Seu lixo é sua responsabilidade: O lema “leve apenas memórias, deixe apenas pegadas” é fundamental. Leve um saquinho para recolher todo o seu lixo na praia ou na trilha, incluindo bitucas de cigarro e orgânicos. Se possível, separe o reciclável;

Apoie a economia local de verdade: Compre artesanato de produtores da região, faça passeios com guias locais e escolha restaurantes que utilizam ingredientes frescos e sazonais. Isso fortalece a comunidade e valoriza a cultura catarinense;

Escolha atividades de baixo impacto: Prefira atividades que conectam você à natureza de forma respeitosa, como caminhadas, passeios de caiaque, stand-up paddle e cicloturismo. Evite passeios motorizados em áreas sensíveis, como dunas e restingas;

Economize recursos hídricos e energéticos: Muitos municípios litorâneos enfrentam escassez de água na alta temporada. Tome banhos curtos, desligue o ar-condicionado e as luzes ao sair da sua hospedagem;

Dicas extras para um turismo mais responsável

Para aprofundar sua experiência e contribuir ainda mais com a preservação de Santa Catarina, considere estas dicas adicionais.

Gastronomia consciente: Procure por restaurantes que valorizam a pesca artesanal e respeitam o período de defeso das espécies, como o camarão e a tainha. Experimente a culinária manezinha ou os pratos da serra em estabelecimentos familiares;

Voluntariado ambiental: Se tiver mais tempo, pesquise por ONGs e projetos locais que organizam mutirões de limpeza de praias ou ações de reflorestamento. É uma ótima maneira de se conectar com a causa e com os moradores;

Educação ambiental: Visite centros de visitantes de unidades de conservação, como o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Nesses locais, você aprende sobre a importância dos ecossistemas e como protegê-los;

Adotar práticas de turismo consciente em Santa Catarina não significa abrir mão do conforto ou da diversão. Pelo contrário, trata-se de fazer escolhas mais inteligentes que enriquecem sua viagem, promovem um impacto positivo na comunidade local e, o mais importante, ajudam a proteger a beleza natural única do estado para que todos possam desfrutá-la por muitos anos.