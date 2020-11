Brasil tem 514 novas mortes e 34 mil novos casos de Covid-19

Números são soma de dados das secretarias de Saúde estaduais do Brasil; dados do Ministério da Saúde não foram divulgados até às 20h40 desta sexta-feira, 27

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/11/2020 São Paulo lidera casos de morte por Covid-19



A atualização do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde (Conass) sobre as infecções pelo novo coronavírus no Brasil divulgada na noite desta sexta-feira, 27, aponta 514 novas mortes e 34.130 novos casos da doença nas últimas 24h. Com esses acréscimos, o país chega a 171.974 óbitos em função da pandemia e 6.238.350 pessoas infectadas. Até o momento, os dados do Ministério da Saúde do Governo Federal, geralmente divulgados às 18h30, ainda não foram liberados. Segundo o Conass, apenas dados de Goiás e Rondônia não foram divulgados até o momento por problemas técnicos. De acordo com os dados do órgão, a taxa de letalidade no país é de 2,8% e a taxa de mortalidade é de 81,8 para cada 100 mil habitantes. O país se aproxima das 172 mil mortes no dia em que o Rio Grande do Sul registrou pela primeira vez todas as 21 regiões do estado em bandeira vermelha. A cidade de Curitiba também declarou que vai voltar a fechar bares e casas noturnas após alta nos casos no Paraná. O estado que lidera o número de óbitos é São Paulo, com 171,9 mil casos, seguido do Rio de Janeiro, que já apresenta problema com escassez de leitos em hospitais públicos.