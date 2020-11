OMS alerta que coronavírus continuará se propagando no início da vacinação

O diretor-geral Tedros Adhanom enfatizou ainda a importância dos testes que detectam a Covid-19 serem utilizados no controle da pandemia

EFE/EPA/Attila Balazs Enquanto a vacinação ainda estiver concentrada nos grupos de risco, Adhanom indica testagem como melhor forma de combater o coronavírus



Nesta sexta-feira, 27, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, alertou que o coronavírus continuará se propagando mesmo quando começar a vacinação contra a Covid-19. O dirigente explicou, durante entrevista coletiva, que em um primeiro momento o imunizante será destino apenas aos trabalhadores da saúde, idosovs e outras pessoas que fazem parte do grupo de risco, o que ainda deixa bastante espaço para o vírus se movimentar. “Portanto, os testes adicionais devem continuar sendo uma ferramenta vital no controle da pandemia”, afirmou. “Se não sabemos onde está o vírus, não podemos detê-lo. Não podemos isolar, tratar quem está contaminado, nem rastrear seus contatos”, acrescentou. De acordo com Adhanom, todos os países que conseguiram ter um controle eficaz da pandemia de coronavírus tivera em comum a ênfase na testagem. Por isso, ele defende que o mundo precisa de testes mais baratos, seguros e rápidos.

*Com informações da EFE