Condenado por massacre em Madri será extraditado do Brasil nesta quinta-feira

Carlos García Juliá foi condenado a 193 anos de prisão por participar de um atentado terrorista em Madri, na década de 70. Atualmente, ele está preso na sede da PF em São Paulo

Reprodução Carlos García Juliá deve ser extraditado do Brasil nesta quinta-feira (6)



Carlos García Juliá, condenado por participar de um atentado terrorista em Madri, na Espanha, em 1977, e que está preso no Brasil desde o ano passado, será extraditado nesta quinta-feira (6).

De acordo com o advogado de García Juliá, Daniel Mourad Majzoub, os detalhes do traslado e os horários do voo não serão divulgados por questões de segurança, mas a chegada à Espanha está prevista inicialmente para a próxima sexta (7).

O ex-integrante do grupo de extrema-direita Fuerza Nueva foi condenado no país europeu em 1980 como um dos autores do massacre em que foram assassinados três advogados trabalhistas, um estudante de direito e um funcionário administrativo na capital espanhola, em uma ação terrorista que tinha como alvo um líder do Partido Comunista local.

A extradição do extremista espanhol havia sido autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em agosto de 2019 e dependia apenas da confirmação pelo governo brasileiro, o que ocorreu no início deste ano. A partir de então, o prazo para a extradição de García Juliá passou a ser de 60 dias.

García Juliá cumpriu 14 dos 193 anos de prisão aos que foi condenado em 1980 e estava foragido da justiça espanhola desde o início dos anos 90. Ele foi preso em dezembro de 2018 em São Paulo, onde vivia com identidade venezuelana falsa e trabalhava como motorista de Uber.

Antes de ser preso no Brasil, o espanhol, que tinha 24 anos quando cometeu a chacina, também viveu em outros países da América Latina, como Paraguai e Bolívia.

Depois que o paradeiro de García Juliá foi revelado, o Tribunal Nacional Espanhol solicitou a extradição com o fundamento de que a sentença que lhe foi imposta não estava prescrita e que ele ainda tinha 3.855 dias de prisão para cumprir.

O espanhol está atualmente preso na sede da Polícia Federal em São Paulo

*Com informações da EFE